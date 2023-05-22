В Башкирии недалеко от Абзаково загорелась сухая трава в лесу
10:17, 22 май 2023
Вечером в воскресенье, 21 мая, в Башкирии экстренные службы получили сообщение о возгорании сухой травы в лесу недалеко от населенного пункта Абзаково в Белорецком районе.
На место ЧП прибыли огнеборцы районного центра. Причину возгорания предстоит выяснить, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на территории региона ввели специальный противопожарный режим. Данное распоряжение, подписанное Главой Башкортостана Р. Хабировым, размещено на портале правовой информации.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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