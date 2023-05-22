Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии недалеко от Абзаково загорелась сухая трава в лесу

В Башкирии недалеко от Абзаково загорелась сухая трава в лесу

10:17, 22 май 2023

Вечером в воскресенье, 21 мая, в Башкирии экстренные службы получили сообщение о возгорании сухой травы в лесу недалеко от населенного пункта Абзаково в Белорецком районе.

На место ЧП прибыли огнеборцы районного центра. Причину возгорания предстоит выяснить, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на территории региона ввели специальный противопожарный режим. Данное распоряжение, подписанное Главой Башкортостана Р. Хабировым, размещено на портале правовой информации.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии на площади в 15 гектаров возник природный пожар
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на площади в 15 гектаров возник природный пожар
В Башкирии на площади в 6 гектаров произошло возгорание сухой травы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на площади в 6 гектаров произошло возгорание сухой травы
В Давлекановском районе на площади 0,2 га горит сухая трава
Происшествия в Башкирии
В Давлекановском районе на площади 0,2 га горит сухая трава
В Башкирии пропал пастух
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал пастух


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: