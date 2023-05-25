В Уфе дети обнаружили в парке артиллерийский снаряд
22:46, 25 май 2023
Во время прогулки в уфимском парке, дети наткнулись на снаряд. К счастью, специалисты по разминированию из ОМОНа установили, что он не содержал взрывчатого вещества.
Предмет оказался учебным артснарядом калибра 130 миллиметров. Хотя такие предметы не представляют опасности, тем не менее выглядят очень реалистично. Находка была передана правоохранителям для выяснения, как и откуда она оказалась в парке.
«Если вы обнаружите предмет, похожий на снаряд, мину или гранату, важно быть очень осторожными, не приближаться к нему и незамедлительно сообщить об этом в полицию», - рассказали в Росгвардии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Росгвардия
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