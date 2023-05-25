Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе дети обнаружили в парке артиллерийский снаряд

В Уфе дети обнаружили в парке артиллерийский снаряд

22:46, 25 май 2023

Во время прогулки в уфимском парке, дети наткнулись на снаряд. К счастью, специалисты по разминированию из ОМОНа установили, что он не содержал взрывчатого вещества.

Предмет оказался учебным артснарядом калибра 130 миллиметров. Хотя такие предметы не представляют опасности, тем не менее выглядят очень реалистично. Находка была передана правоохранителям для выяснения, как и откуда она оказалась в парке.

«Если вы обнаружите предмет, похожий на снаряд, мину или гранату, важно быть очень осторожными, не приближаться к нему и незамедлительно сообщить об этом в полицию», - рассказали в Росгвардии.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: Росгвардия
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии обнаружили и обезвредили снаряд
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии обнаружили и обезвредили снаряд
Житель Иглинского района нашел на обочине боевой снаряд
Происшествия в Башкирии
Житель Иглинского района нашел на обочине боевой снаряд
Житель Дуванского района Башкирии обнаружил в огороде боевой снаряд времен войны
Происшествия в Башкирии
Житель Дуванского района Башкирии обнаружил в огороде боевой снаряд времен войны
Жительница Башкирии нашла в саду гранату
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии нашла в саду гранату


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: