В Башкирии 13-летняя девочка погибла от удара током: возбуждено уголовное дело
15:46, 12 июн 2023
Уголовное дело по факту непреднамеренного причинения смерти, было возбуждено Следкомом Башкирии: от удара электрическим током погибла 13-летняя девушка. Пресс-центр ведомства сообщает, что трагическое происшествие случилось в г. Давлеканово.
Согласно версии следствия в воскресенье, 11 июня 2023 года, рядом с ж/д путями, школьница задела линию электропередач, в результате чего получила смертельный удар током и погибла на месте происшествия.
Оперативниками был проведен осмотр места происшествия и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время допрашиваются свидетели и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
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