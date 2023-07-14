В Уфе двое рабочих чуть не погибли от удара электрическим током

12:53, 14 июл 2023

В Кировском районе столицы Башкирии от удара электрическим током едва не погибли двое рабочих. Информацию о происшествии сообщили в региональном МЧС.







Инцидент случился на улице Рабкоров. Во время земляных работ двое мужчин получили удар током. На одном из рабочих даже загорелась рабочая одежда. Пострадавшим потребовалась медпомощь.



В пресс-центре Минздрава РБ сообщили, что пострадавших рабочих госпитализировали в ожоговый центр. Состояние 19-летнего парня оценивается врачами как крайне тяжелое, ожогами затронуло 80 процентов тела. 42-летний мужчина получил ожоги на 20 % тела и находится в состоянии средней тяжести.

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Автор: Семен Подгорный