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В Уфе двое рабочих чуть не погибли от удара электрическим током

В Уфе двое рабочих чуть не погибли от удара электрическим током

12:53, 14 июл 2023

В Кировском районе столицы Башкирии от удара электрическим током едва не погибли двое рабочих. Информацию о происшествии сообщили в региональном МЧС.



Инцидент случился на улице Рабкоров. Во время земляных работ двое мужчин получили удар током. На одном из рабочих даже загорелась рабочая одежда. Пострадавшим потребовалась медпомощь.

В пресс-центре Минздрава РБ сообщили, что пострадавших рабочих госпитализировали в ожоговый центр. Состояние 19-летнего парня оценивается врачами как крайне тяжелое, ожогами затронуло 80 процентов тела. 42-летний мужчина получил ожоги на 20 % тела и находится в состоянии средней тяжести.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа удар током несчастный случай
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