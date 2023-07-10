В Башкирии тракторист насмерть задавил 43-летнего напарника

11:49, 10 июл 2023

Недалеко от населенного пункта Куллекул в Благоварском районе Башкирии во время полевых работ погиб 43-летний тракторист-машинист. Эту информацию предоставила региональная инспекция по труду.







10 мая механизатор, управляя трактором Case, не заметил приближение напарника, оставившего на краю поля свою технику. В результате полученных травм несчастный скончался на месте. В ходе проведения экспертизы в крови погибшего было обнаружено содержание этилового спирта в количестве 1,72 промилле. У тракториста-машиниста Case также было выявлено состояние опьянения. Тракторист подтвердил, что вместе с напарником они употребляли алкоголь в ходе посевных работ. Однако оба прошли предрейсовый медицинский осмотр перед началом работы.





Причиной трагической случайности стало нарушение трудовой дисциплины работниками. Соответствующие материалы расследования передали следственным органам.

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Автор: Семен Подгорный