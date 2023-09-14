В Башкирии на поле погиб механизатор
15:09, 14 сен 2023
На территории Гафурийского района Башкирии на поле произошло трагическое происшествие.
Согласно информации, предоставленной региональной Гострудниспекцией, завершено расследование инцидента, произошедшего неподалеку от населенного пункта Бурлы. В последний день июня, в ходе полевых работ, в возрасте 57 лет трагически погиб сотрудник ООО КХ «Урожай».
Детали произошедшего сообщил бригадир-учетчик, который доставил обед на поле и стал свидетелем несчастного случая.
В день трагедии механизатор пытался устранить утечку из бочки с опрыскивателем. Его усилия не принесли положительного результата. Тогда тракторист забрался на бочку и решил расплавить пластмассу при помощи бытовой газовой горелки. Произошел сильный хлопок и мужчину отбросило от бочки. Бригадир обнаружил рабочего рядом с поврежденной ёмкостью.
Пострадавшего доставили в больницу села Красноусольский с серьезными термическими ожогами II и III степени. Несмотря на все усилия врачей, несчастный скончался спустя несколько дней в стерлитамакской больнице.
В ходе расследования инцидента Трудинспекция установила причины и обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что несчастный случай произошел из-за недостаточной организации рабочего процесса и незнания работниками правил безопасности.
Ранее на странице «Подслушано Красноусольский» сообщалось о том, что на 24-ом километре автомобильной дороги Толбазы-Красноусольск 15-летнего мотоциклиста насмерть сбил поезд.
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