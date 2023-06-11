В Башкирии от удара током погибла 14-летняя девочка
21:57, 11 июн 2023
В воскресенье, 11 июня, в Давлекановском районе Башкортостана произошло трагическое событие - скончалась 14-летняя девочка в результате поражения электрическим током. Об этом информирует издание «Башинформ», ссылаясь на свой источник.
Трагедия произошла в населенном пункте Давлеканово, около ж/д путей примерно в 17.30. По некоторым данным, подросток по непонятным пока причинам задел электропровод. Через десять минут ее доставили в местную больницу. Врачи в течение 1,5 часов пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, им это не удалось.
На месте произошедшего работают специалисты экстренных служб. Им предстоит установить детали трагедии.
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Автор: Семен Подгорный
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