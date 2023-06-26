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В МЧС по Башкирии прокомментировали гибель 7-летнего мальчика под колесами поезда

В МЧС по Башкирии прокомментировали гибель 7-летнего мальчика под колесами поезда

14:15, 26 июн 2023

В Госкомитете ЧС по Башкирии прокомментировали гибель семилетнего мальчика под колесами поезда. О трагическом инциденте рассказал глава ведомства Фарит Гумеров во время выступления на оперативном совещании в правительстве Башкирии.



Напомним, все произошло еще 19 июня в Чишминском районе. Ребенок приехал в гости к бабушке, где отправился гулять с друзьями в районе железнодорожного перехода на станции Шингак-Куль. В какой-то момент дети заигрались, и не заметили приближающийся поезд. В итоге мальчик растерялся, и его сбило выступающей боковой частью локомотива – от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.


Кстати, местные жители оказывается уже не раз обращали внимание на небезопасность железнодорожного перехода и часто писали об этом в соцсетях.

- На протяжении многих лет мы просим поставить нам мост, так как устали уже лазить пол поездами и каждый день рисковать и жизнями. Помогите нам решить эту проблему, - обращаются к властям местные сельчане.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Чишминский район происшествия смерть несчастный случай
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