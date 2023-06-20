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В Башкирии поезд насмерть сбил 7-летнего мальчика

В Башкирии поезд насмерть сбил 7-летнего мальчика

15:28, 20 июн 2023

В Башкирии, на ж/д путях станции Шингак-Куль в Чишминском районе республики, под колеса поезда попал 7-летний мальчик из Уфы. Эту информацию во вторник, 20 июня, передали в пресс-центре транспортного управления МВД РФ по ПФО. По официальным данным ведомства, происшествие случилось вечером. Прибывшая на место транспортная полиция обнаружила тело ребенка. Смертельные травмы были нанесены боковой частью локомотива.



Согласно информации ведомства, мальчик вместе с друзьями перебегал железнодорожные пути. Однако, увидев приближающийся поезд и услышав звуковые сигналы, он, вероятно, запаниковал и остановился. Даже экстренное торможение машиниста не смогло предотвратить эту трагедию.


В настоящее время расследуются обстоятельства происшествия. Собранные данные будут направлены в следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район происшествия смерть
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