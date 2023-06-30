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В Уфе задержали всех участников разбойного налета на магазин «Технолаб»

В Уфе задержали всех участников разбойного налета на магазин «Технолаб»

12:08, 30 июн 2023

Количество подозреваемых по факту ограбления магазина, занимающегося продажей электроники "ТехноЛаб" в городе Уфа, увеличилось с 2-ух до 4-ех человек. Группа преступников была задержана. Информацию об этом передала Ирина Волк, официальный представитель российского Министерства внутренних дел.



Напомним, нападение случилось в апреле текущего года. Пара мужчин, надев маски на лицо, ворвалась в магазин. Грабители облили перцовым баллончиком лицо одного из сотрудников, а на второго направили игрушечный пистолет и забрали ключи от сейфа. Злоумышленники похитили пять миллионов рублей и семь смартфонов. На выходе их поджидал автомобиль с водителем.

В МВД сообщили, что подозреваемые были задержаны в Уфе и Казани. Одним из сообщников оказался бывший работник магазина, сообщивший напарникам информацию о месте хранения денег. Украденные средства преступники разделили между собой и часть успели уже потратить.


— Проведены обыски по местам их проживания, при этом изъята определенная сумма денег. Оружие, использованное в качестве угрозы сотрудникам магазина, оказалось игрушечным, — уточнили в ведомстве.

По данному факту завели уголовное дело по статье о разбое. Трех обвиняемых заключили под стражу, а четвертому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление
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