В Башкирии мужчина случайно убил задыхавшегося брата, проколов ему легкое ножом

10:55, 26 июл 2023

Суд в Стерлибашевском районе Башкирии вынес приговор 50-летнему жителю Киргиз-Мияков, которого обвинили в смерти родного брата. Попытавшись спасти родственника от удушья, мужчина проколол ему легкое.







Исходя из материалов уголовного дела, оба брата устроили застолье в доме матери. Они нигде не работали, полагаясь на материнскую пенсию, которую тратили на спиртное. В один из вечеров они снова употребляли алкоголь и, в ходе возлияний, старший брат выпил рюмку поперхнулся и стал задыхался. Младший брат пытался помочь ему, хлопая по спине, но все усилия были тщетны. Он не вызвал медиков, чтобы избежать скандала и шума.





Затем мужчина вспомнил, что когда-то видел по телевизору, как врачи спасают пациентов в таких случаях. Он взял нож, предварительно обработав его спиртом, и вонзил его в легкое. Брату показалось, что родственнику стало легче, приложил к ране тряпку и пошел спать. На следующее утро он обнаружил его мертвым.



Суд приговорил мужчину к 6 годам заключения по обвинению в убийстве.

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Автор: Семен Подгорный