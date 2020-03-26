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В Мечетлинском районе брат зарезал брата

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мечетлинский район
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В Мечетлинском районе брат зарезал брата

Трагедией закончилась семейная посиделка в Мечетлинском районе. Два брата распивали вместе спиртные напитки, пока между ними не возник конфликт. Старший брат в какой-то момент схватил в руки нож.



Издание «КП-Уфа» сообщает, что трагедия произошла 21 марта. 44-летний и 48-летний браться встретились провести вместе время, выпить немного и поговорить. Но дружеская беседа плавно перетекла в ссору, во время которой старший брат ударил ножом младшего в живот.

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Испуганный мужчина сам позвонил в скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти несчастного не удалось – он умер в хирургическом отделении, не приходя в сознание. 48-летний мужчина свою вину полностью признал и теперь находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске мужчина, будучи в алкогольном опьянении, зарезал отца своей возлюбленной

Источник: bash.news
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