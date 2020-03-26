В Мечетлинском районе брат зарезал брата

Трагедией закончилась семейная посиделка в Мечетлинском районе. Два брата распивали вместе спиртные напитки, пока между ними не возник конфликт. Старший брат в какой-то момент схватил в руки нож.







Издание «КП-Уфа» сообщает, что трагедия произошла 21 марта. 44-летний и 48-летний браться встретились провести вместе время, выпить немного и поговорить. Но дружеская беседа плавно перетекла в ссору, во время которой старший брат ударил ножом младшего в живот.