В Благовещенске мужчина убил своего тестя и вместе с женой спрятал тело в сарае

36-летний житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). По версии следствия, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, зарезал отца своей возлюбленной. Кровавый инцидент произошел 4 марта.
Во время застолья мужчины поспорили, подозреваемый решил доказать свою правоту, нанеся ножом несколько ударов по шее и голове тестя.
Ранения пострадавшего оказались несовместимы с жизнью – он скончался на месте. После этого мужчина и дочь убитого решили спрятать тело в сарае. Правоохранительным органам удалось обнаружить останки 57-летнего мужчины только спустя 10 дней.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.