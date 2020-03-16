В Благовещенске мужчина убил своего тестя и вместе с женой спрятал тело в сарае

36-летний житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). По версии следствия, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, зарезал отца своей возлюбленной. Кровавый инцидент произошел 4 марта.







Во время застолья мужчины поспорили, подозреваемый решил доказать свою правоту, нанеся ножом несколько ударов по шее и голове тестя.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram