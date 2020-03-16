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В Благовещенске мужчина убил своего тестя и вместе с женой спрятал тело в сарае

Добавлено: 16.03.20
Просмотров: 30
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске мужчина убил своего тестя и вместе с женой спрятал тело в сарае

36-летний житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). По версии следствия, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, зарезал отца своей возлюбленной. Кровавый инцидент произошел 4 марта.



Во время застолья мужчины поспорили, подозреваемый решил доказать свою правоту, нанеся ножом несколько ударов по шее и голове тестя.

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Ранения пострадавшего оказались несовместимы с жизнью – он скончался на месте. После этого мужчина и дочь убитого решили спрятать тело в сарае. Правоохранительным органам удалось обнаружить останки 57-летнего мужчины только спустя 10 дней.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. 

Жуткий случай произошел в Белебее в минувшее воскресенье, 15 марта. В сарае у местного жителя был обнаружен окровавленный труп мужчины, завернутый в тряпки

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Источник: gorobzor.ru
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