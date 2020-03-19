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В Октябрьском местный житель жестоко убил свою жену в парке и сбежал

Добавлено: 19.03.20
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском местный житель жестоко убил свою жену в парке и сбежал

Накануне в Октябрьском произошло чудовищное преступление – местный житель жестоко убил свою жену в парке Победы и сбежал. Со слов родственников убитой, изверг все еще находится на свободе, сообщает КП-Уфа



Как стало известно, вечером Анатолий М. (имена здесь и далее изменены – ред.) похитил свою бывшую жену на своей «Ладе Калине». Из-за того, что женщина в последнее время жаловалась на угрозы с его стороны, родственники сразу подняли тревогу – обратились в полицию, стали распространять информацию о похищении в социальных сетях.

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Но, к сожалению, живой свою родственницу им увидеть не удалось. Рано утром тело 38-летней Айгуль Д. было найдено в местном парке. По этическим соображениям «КП – Уфа» не публикует, что именно с ней сделал злоумышленник.

Сам мужчина поспешил скрыться с места происшествия, его задержать до сих пор не удалось. Тело Айгуль родные уже придали земле.
- Ее закопали, а он живет, - плачет двоюродная сестра женщины. – Ее держать долго смысла не было, мы даже гроб не открывали.
Супруги прожили в браке больше 10 лет, родили двоих детей. Сиротами остались 19-летняя дочь и 10-летний сын. Известно, что пара развелась, а бывший муж никак не хотел с этим мириться.

36-летний житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). По версии следствия, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, зарезал отца своей возлюбленной

Источник: www.ufa.kp.ru
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