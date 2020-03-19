В Октябрьском местный житель жестоко убил свою жену в парке и сбежал

Накануне в Октябрьском произошло чудовищное преступление – местный житель жестоко убил свою жену в парке Победы и сбежал. Со слов родственников убитой, изверг все еще находится на свободе, сообщает КП-Уфа







Как стало известно, вечером Анатолий М. (имена здесь и далее изменены – ред.) похитил свою бывшую жену на своей «Ладе Калине». Из-за того, что женщина в последнее время жаловалась на угрозы с его стороны, родственники сразу подняли тревогу – обратились в полицию, стали распространять информацию о похищении в социальных сетях.

- Ее закопали, а он живет, - плачет двоюродная сестра женщины. – Ее держать долго смысла не было, мы даже гроб не открывали.