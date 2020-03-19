В Октябрьском местный житель жестоко убил свою жену в парке и сбежал

Накануне в Октябрьском произошло чудовищное преступление – местный житель жестоко убил свою жену в парке Победы и сбежал. Со слов родственников убитой, изверг все еще находится на свободе, сообщает КП-Уфа
Как стало известно, вечером Анатолий М. (имена здесь и далее изменены – ред.) похитил свою бывшую жену на своей «Ладе Калине». Из-за того, что женщина в последнее время жаловалась на угрозы с его стороны, родственники сразу подняли тревогу – обратились в полицию, стали распространять информацию о похищении в социальных сетях.
Но, к сожалению, живой свою родственницу им увидеть не удалось. Рано утром тело 38-летней Айгуль Д. было найдено в местном парке. По этическим соображениям «КП – Уфа» не публикует, что именно с ней сделал злоумышленник.
Сам мужчина поспешил скрыться с места происшествия, его задержать до сих пор не удалось. Тело Айгуль родные уже придали земле.
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