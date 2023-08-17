В Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю нескольких зданий

09:21, 17 авг 2023

В четверг вечером, 16 августа, на территории Благоварского района Башкирии, порывистый ветер сорвал с крыш нескольких зданий кровлю. Подробности сообщили в МЧС по РБ.

Согласно информации пресс-центра ведомства, в населенном пункте Языково прошел ветер, порывы которого составляли 18 м/с. Ураган нанёс частичные повреждения крыше Благоварской ЦРБ, зданию компании "Россгострах" и 2-этажному МКД.

В результате происшествия пострадавших нет. Медицинское учреждения, пострадавшее от ветра, продолжает свою работу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети