В Башкирии порывистый ветер сорвал кровлю с крыш двух больниц

16:34, 17 окт 2023

В частности, ветер ураганной силы частично сорвал кровлю крыши с двух больниц — Калтасинской и Благовещенской. Об этом сообщили в информационной службе Министерства здравоохранения республики Башкортостан.

К счастью, никто из людей при этом не пострадал. Несмотря на происшествие, медицинские учреждения продолжают свою работу в обычном режиме. Пациентам по-прежнему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Восстановительные работы поврежденных крыш больниц начнутся после нормализации погодных условий.

Напомним, что заблаговременно о возможности сильных порывов ветра на территории Башкирии предупреждало региональное управление МЧС. Ветер сохранит порывы до 20 метров в секунду и завтра, 18 октября.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ