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В Башкирии рабочий погиб от удара током в вагончике

В Башкирии рабочий погиб от удара током в вагончике

15:50, 23 окт 2023

В Республике Башкортостан произошла трагедия на одном из предприятий, унесшая жизнь рабочего.

Инцидент случился 22 июля во время проведения ремонтных работ на территории нефтяной скважины в Бураевском районе. 41-летний мужчина, являвшийся сотрудником подрядной организации, работал помощником бурильщика. В тот день его бригада занималась демонтажем противовыбросового оборудования скважины.

Рабочий отправился в передвижной вагончик, предназначенный для хранения слесарного инструмента. Спустя некоторое время из помещения послышались крики. Коллеги поспешили на помощь и обнаружили мужчину лежащим на ступеньках лестницы без признаков жизни. Один из рабочих попытался поднять пострадавшего, но почувствовал воздействие электрического тока. Разобравшись, в чем дело, они срочно отключили электропитание вагончика и вытащили мужчину, однако спасти его не удалось.

Как выяснилось в ходе расследования, причиной трагедии стало несоответствие системы заземления вагончика установленным нормам. Неудовлетворительная организация работ, в частности отсутствие контроля за состоянием заземления, также была названа одной из причин.

Материалы дела переданы в следственные органы для установления всех обстоятельств и виновных в случившемся.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Госинспекцией труда РБ
Теги: Бураевский район происшествия смерть несчастный случай
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