В Башкирии рабочий погиб от удара током в вагончике
15:50, 23 окт 2023
В Республике Башкортостан произошла трагедия на одном из предприятий, унесшая жизнь рабочего.
Инцидент случился 22 июля во время проведения ремонтных работ на территории нефтяной скважины в Бураевском районе. 41-летний мужчина, являвшийся сотрудником подрядной организации, работал помощником бурильщика. В тот день его бригада занималась демонтажем противовыбросового оборудования скважины.
Рабочий отправился в передвижной вагончик, предназначенный для хранения слесарного инструмента. Спустя некоторое время из помещения послышались крики. Коллеги поспешили на помощь и обнаружили мужчину лежащим на ступеньках лестницы без признаков жизни. Один из рабочих попытался поднять пострадавшего, но почувствовал воздействие электрического тока. Разобравшись, в чем дело, они срочно отключили электропитание вагончика и вытащили мужчину, однако спасти его не удалось.
Как выяснилось в ходе расследования, причиной трагедии стало несоответствие системы заземления вагончика установленным нормам. Неудовлетворительная организация работ, в частности отсутствие контроля за состоянием заземления, также была названа одной из причин.
Материалы дела переданы в следственные органы для установления всех обстоятельств и виновных в случившемся.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Госинспекцией труда РБ
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