В Башкирии из-за осадков затопило мост через реку Большой Нугуш

09:34, 25 окт 2023

Во вторник, 24 октября, на территории Бурзянского района Республики Башкортостан произошел перелив через временный мост неподалеку от населенного пункта Бретяк. Причиной этого стал сильный ливень, вызвавший подъем уровня воды в реке Большой Нугуш.

Согласно сообщению информационной службы регионального МЧС, длина затопленного участка моста составила 5 метров, а глубина - около 20 сантиметров. Из-за подтопления возникли сложности с проездом по мосту легкового автотранспорта.

Управление дорожного хозяйства РБ уже запланировало на сегодняшний день засыпку подтопленного участка моста для восстановления нормального движения. Для подвоза школьников в Бретяковскую школу выделили автомобиль марки УАЗ.

В МЧС заверили, что вопросы обеспечения пожарной безопасности и медицинского обслуживания в районе ЧП рассмотрены, проблем с этим не возникнет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС Башкирии