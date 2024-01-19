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В Башкирии на ледовой переправе, где погиб водитель, вновь произошла смерть человека

В Башкирии на ледовой переправе, где погиб водитель, вновь произошла смерть человека

Накануне 18 января на ледовой переправе через реку Белая в городе Бирске произошла очередная трагедия, унесшая жизнь 43-летнего мужчины.

Как рассказали очевидцы, мужчина переходил по льду, когда ему внезапно стало плохо. Его ожидала скорая помощь на другом берегу реки, до которой он, к сожалению, не смог добраться в силу резкого ухудшения самочувствия. На место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции, которые лишь смогли констатировать смерть мужчины и оставили его тело на льду.

По словам очевидцев, матери погибшего пришлось с помощью неравнодушных соседей перевозить тело сына в морг на корыте. Эта трагическая история в очередной раз напомнила жителям Бирска о плачевном состоянии ледовой переправы, которая регулярно уносит человеческие жизни. Ранее на этом же месте погиб водитель грузовика, провалившегося под лед.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному происшествию зарегистрировано обращение от бригады скорой помощи. Предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стало резкое ухудшение состояния здоровья. Полиция уточняет все обстоятельства этой трагедии.


В Башкирии на ледовой переправе через Белую утонула фура - видео

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В Башкирии на ледовой переправе через Белую утонула фура - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Бирского района
Теги: Бирск происшествия смерть
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