В Башкирии на ледовой переправе, где погиб водитель, вновь произошла смерть человека

Накануне 18 января на ледовой переправе через реку Белая в городе Бирске произошла очередная трагедия, унесшая жизнь 43-летнего мужчины.

Как рассказали очевидцы, мужчина переходил по льду, когда ему внезапно стало плохо. Его ожидала скорая помощь на другом берегу реки, до которой он, к сожалению, не смог добраться в силу резкого ухудшения самочувствия. На место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции, которые лишь смогли констатировать смерть мужчины и оставили его тело на льду.

По словам очевидцев, матери погибшего пришлось с помощью неравнодушных соседей перевозить тело сына в морг на корыте. Эта трагическая история в очередной раз напомнила жителям Бирска о плачевном состоянии ледовой переправы, которая регулярно уносит человеческие жизни. Ранее на этом же месте погиб водитель грузовика, провалившегося под лед.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному происшествию зарегистрировано обращение от бригады скорой помощи. Предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стало резкое ухудшение состояния здоровья. Полиция уточняет все обстоятельства этой трагедии.





Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Бирского района