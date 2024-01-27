В Башкирии больной в мороз шел по закрытой переправе к медикам и на полпути умер на глазах у матери

В башкирском городе Бирске находится известная своей опасностью ледовая переправа через реку Белую. В начале этого года там произошло несколько трагических случаев.

Первый инцидент произошел в ночь на 7 января, когда водитель грузовика с 26-тонным грузом проигнорировал предупреждающие знаки и поехал по переправе, рассчитанной лишь на 3 тонны. Лед не выдержал и треснул, машина провалилась в ледяную воду вместе с водителем. 62-летний дальнобойщик из Красноярска погиб в морозной реке.

Не доходя совсем немного до берега

После этого происшествия переправу закрыли для восстановления. Однако спустя несколько дней, 18 января, там случится еще одна трагедия.

В этот день 43-летний житель деревни Кусекеево Сергей С. почувствовал себя плохо и обратился за помощью в скорую. Ему требовалась срочная госпитализация, но переправа была закрыта после инцидента с грузовиком. Тогда было принято решение, что Сергей в сопровождении своей матери дойдет до переправы на машине, а затем они перейдут реку пешком, где их будет ждать бригада медиков.

Однако из-за пурги найти транспорт до переправы было непросто. В итоге помог сосед, который подбросил мужчину вместе с его матерью. Как рассказала сама мать Сергея, 63-летняя София Исильбаева, они шли очень медленно, так как сыну было тяжело. За 70 метров до берега Сергей потерял сознание и упал на землю.

София стала делать ему искусственное дыхание и ждала скорую. Однако машина подъехала лишь спустя 20 минут после падения сына, и никто не вышел ему на помощь. Лишь после криков Софии выбежал один фельдшер, но без необходимого оборудования. Он констатировал смерть и отошел, несмотря на мольбы матери не бросать ее на морозе с телом сына.

В итоге Сергея с помощью полицейских и случайного прохожего вынесли на берег и увезли в морг на машине соседа.

Так на глазах матери на полпути через опасную переправу погиб 43-летний мужчина, ветеран боевых действий в Чечне.

Версии случившегося разнятся

По официальной версии минздрава Башкирии, бригада скорой вышла навстречу больному, но из-за плохой видимости не смогла его обнаружить. Однако мать Сергея опровергает эту версию и утверждает, что машина подъехала лишь после смерти сына.

Хотя эта история и потрясла всех, София не винит медиков и не собирается на них жаловаться. Она лишь благодарна полицейским, которые помогли в трудную минуту. А память о сыне для нее навсегда останется светлой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети