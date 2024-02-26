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Погибшими от отравления газом в Башкирии оказались рэпер Kapitan и его мать

Погибшими от отравления газом в Башкирии оказались рэпер Kapitan и его мать

19:56, 26 фев 2024

26-летний Александр Капитанов, известный в музыкальных кругах под псевдонимом Kapitan, и его 69-летняя мать Алевтина трагически погибли в собственном доме в городе Янауле Республики Башкортостан от отравления угарным газом, выделившимся из-за неисправности газового котла.

Как сообщают источники, 25 февраля родственники Капитановых, обеспокоенные тем, что мать и сын уже два дня не выходят на связь и не открывают дверь их частного дома на улице Куйбышева, а во дворе ощущается запах газа и гари, обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие спасатели и полицейские, взломав дверь, внутри дома нашли тела Алевтины и Александра без признаков жизни.

Как полагают, причиной утечки газа, приведшей к гибели матери и сына, стали нарушения правил эксплуатации газового оборудования, вызвавшие его поломку. Следователи совместно с прокуратурой республики устанавливают точные обстоятельства трагедии - осмотрели дом, допросили свидетелей, назначили экспертизы. Прокуратура также проверит соблюдение требований безопасности при использовании газа в доме. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Александр Капитанов был талантливым музыкантом, писал и исполнял рэп, выпустил несколько популярных треков. Его друг Алексей Полетов отметил, что у Александра был большой потенциал, и выразил соболезнования родным. Поклонники творчества Капитана также скорбят о его безвременной кончине.

Похороны Александра Капитанова и его матери Алевтины пройдут 27 февраля в Янауле. Проститься с погибшими смогут все желающие в местной церкви в 12.00, где состоится отпевание.

В Башкирии от отравления бытовым газом погибли мать вместе с сыном В Башкирии от отравления бытовым газом погибли мать вместе с сыном
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Янаул происшествия несчастный случай отравление
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