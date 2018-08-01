В Бирском районе водитель на "крузаке" сбил пешехода

В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, о ...

Трагедия произошла вечером на 32 километре дороги Бирск-тастуба-Сатка. 19-летний уроженец Аскинского района за рулем «ВАЗ-2110», ехавший в направлении Караидели, не справился с управлением и опрокинул авто в кювет.