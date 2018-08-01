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    В Бирском районе водитель на "крузаке" сбил пешехода

    slavin Сегодня, 11:4773
    В Бирском районе водитель на
    Поздним вечером на 101 километре трассы Уфа-Янаул на территории Бирского района случилось ДТП с трагическим исходом.

    В одиннадцатом часу вечера по краю проезжей части шел 29-летний житель Кармаскалинского района. Его сбил ехавший во встречном направлении в сторону Бирска внедорожник «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился 48-летний водитель из Караидельского района. Полученные пешеходом травмы оказались смертельными. В темноте мужчину увидеть было сложно- на его одежде не было светоотражательных элементов.
    В Бирском районе водитель на "крузаке" сбил пешехода

    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Бирский район

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