В Дюртюлинском районе Башкирии загорелся частный дом: ожоги получили мужчина и женщина
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Минувшей ночью в Дюртюлинском районе пожарные были подняты по тревоге – в селе Гублюкучуково на Речной улице загорелся частный дом.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 03:31, на место немедленно прибыли три спецмашины и шесть огнеборцев, а также медики и полицейские. При пожаре пострадали двое мужчин и женщина – с ожогами разной степени тяжести их отправили в Дюртюлинскую центральную райбольницу.
В 03:50 пожарные устранили открытое пламя на площади 84 квадратных метра, а в 04:15 – потушили огонь полностью. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем, однако окончательные выводы эксперты сделают позже.
Еще одно происшествие произошло в Дюртюлинском районе: в ДТП попали сразу 4 большегруза
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 03:31, на место немедленно прибыли три спецмашины и шесть огнеборцев, а также медики и полицейские. При пожаре пострадали двое мужчин и женщина – с ожогами разной степени тяжести их отправили в Дюртюлинскую центральную райбольницу.
В 03:50 пожарные устранили открытое пламя на площади 84 квадратных метра, а в 04:15 – потушили огонь полностью. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем, однако окончательные выводы эксперты сделают позже.
Еще одно происшествие произошло в Дюртюлинском районе: в ДТП попали сразу 4 большегруза
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