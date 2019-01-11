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В Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину
В Отдел МВД России по Караидельскому району поступило сообщение о разбое. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у 30-летней местной жительницы сумочку, в которой лежали телефон, деньги и документы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В тот же вечер полицейские Караидельского района вышли на след подозреваемого, который прятался в одном из домов села Караидель. У 55-летнего мужчины были изъяты похищенные вещи, а также предполагаемое орудие преступления. Задержанный дал признательные показания.

В ближайшее время похищенное будет возвращено законной владелице.

По факту разбойного нападения следователями Отдела МВД России по Караидельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия: в Караидельском районе пьяный молодой человек угнал авто, но далеко уехать не смог 
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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