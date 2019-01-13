В Уфе на заводе «Башнефть-УНПЗ» произошел пожар

— К тушению пожара привлечены 76 человек и 24 единиц техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал «Башкирия» и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 6 единиц техники, — рассказали в ведомстве.

— Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего, — говорится в официальном сообщении компании.