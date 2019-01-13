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В Уфе на заводе «Башнефть-УНПЗ» произошел пожар

Добавлено: 13.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе на заводе «Башнефть-УНПЗ» произошел пожар
Воскресное утро оказалось не совсем добрым для сотрудников «Башнефть-УНПЗ». Все дело в том, что на территории нефтеперерабатывающего завода случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

На место происшествия направлены силы и средства спасательных подразделений. Кроме того, там находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Виталий Барзайкин. По словам специалистов, на момент прибытия пожарных можно было наблюдать открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади 100 квадратных метров.
— К тушению пожара привлечены 76 человек и 24 единиц техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал «Башкирия» и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 6 единиц техники, — рассказали в ведомстве. 
К 12:00 пожар уже был локализован, а через 20 минут потушен уже полностью. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание мазута как результат пропуска в корпусе вспомогательного оборудования. Как сообщает пресс-служба «Башнефть-УНПЗ», угроза экологии нет.
— Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего, — говорится в официальном сообщении компании.
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