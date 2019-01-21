В Аскинском районе Башкирии раскрыли угон автомобиля
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По предварительным данным, на преступление подозреваемого толкнуло желание встретиться с бывшей женой. Мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД Аскинского района.
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В ходе работы инспекторы ГИБДД обнаружили машину с механическими повреждениями на одной из улиц села Аскино. За рулем находился 22-летний парень с признаками алкогольного опьянения. Молодой человек рассказал, что совершил угон для того, чтобы встретиться со своей бывшей женой и двумя детьми.
Автомобиль в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.
По факту угона группой дознания Отдела МВД России по Аскинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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