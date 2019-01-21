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В Аскинском районе Башкирии раскрыли угон автомобиля

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе Башкирии раскрыли угон автомобиля

По предварительным данным, на преступление подозреваемого толкнуло желание встретиться с бывшей женой. Мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД Аскинского района.

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В Отдел МВД России по Аскинскому району с заявлением об угоне обратился 50-летний житель деревни Тюйск, сообщает Новости Башкирии сегодня. Потерпевший рассказал, что в тот вечер он вместе с 22-летним приятелем распивал спиртные напитки, а проснувшись, не обнаружил ни его, ни машины. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. На поиски злоумышленника были ориентированы ближайшие патрульные экипажи.

В ходе работы инспекторы ГИБДД обнаружили машину с механическими повреждениями на одной из улиц села Аскино. За рулем находился 22-летний парень с признаками алкогольного опьянения. Молодой человек рассказал, что совершил угон для того, чтобы встретиться со своей бывшей женой и двумя детьми.

Автомобиль в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.

По факту угона группой дознания Отдела МВД России по Аскинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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