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В Сибае решили затопить очаг возгорания щелочной водой

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае решили затопить очаг возгорания щелочной водой

В Сибае принято решение о затоплении очагов возгорания щелочной водой. Об этом сегодня на встрече с населением в школе № 14 заявили представители сибайского филиала предприятия УГОК. Сейчас ведутся подготовительные работы. Рассматривается еще ряд мер.

«Проблемы касаются каждого горожанина. Эти мероприятия приведут к реальному решению вопроса», — отметили в сибайской администрации.
Информация дополняется.

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