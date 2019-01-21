В Сибае решили затопить очаг возгорания щелочной водой
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В Сибае принято решение о затоплении очагов возгорания щелочной водой. Об этом сегодня на встрече с населением в школе № 14 заявили представители сибайского филиала предприятия УГОК. Сейчас ведутся подготовительные работы. Рассматривается еще ряд мер.
«Проблемы касаются каждого горожанина. Эти мероприятия приведут к реальному решению вопроса», — отметили в сибайской администрации.Информация дополняется.
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