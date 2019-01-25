В Кумертау порывом ветра снесло стелу при въезде в город
Комментарии (0)
На въезде в Кумертау упала стела с названием города. ЧП, вероятно, произошло ночью 25 января, когда в республике резко ухудшилась погода. Жители пригородных поселков сообщают, что их дома ходили ходуном, сообщает Новости Башкирии сегодня.
— В понедельник только установили, — вторит ему другой комментатор. Ранее в Башгидрометцентре объяснили, почему начался буран и когда стихнет ветер.
Читайте также
Происшествия
В Магнитогорске горит рынок
Происшествия
В Мишкинском районе ураган сорвал кровлю туристического центра
Общество
В Нефтекамске ветром снесло автобусную остановку
Происшествия
В Белебеевском районе сильным ветром снесло крышу гимназии
ЖКХ
Жители Кумертау вышли с протестами против высоких надбавок за отопление
Происшествия
Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии
Происшествия
В Кумертау от взрыва газа в погребе пострадал мужчина
Происшествия
Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс