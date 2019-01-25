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В Кумертау порывом ветра снесло стелу при въезде в город

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кумертау
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В Кумертау порывом ветра снесло стелу при въезде в город

На въезде в Кумертау упала стела с названием города. ЧП, вероятно, произошло ночью 25 января, когда в республике резко ухудшилась погода. Жители пригородных поселков сообщают, что их дома ходили ходуном, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Со слов кумертаусцев, стелу в районе КПМ установили только в начале недели. — Полгода делали-делали, и снесло всё в один день, — пишет один из местных жителей в соцсетях. 

— В понедельник только установили, — вторит ему другой комментатор. Ранее в Башгидрометцентре объяснили, почему начался буран и когда стихнет ветер.

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