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В Альшеевском районе полицейские грубо столкнули спящего пожилого мужчину со скамьи на вокзале

Добавлено: 03.02.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе полицейские грубо столкнули спящего пожилого мужчину со скамьи на вокзале

Неприятная ситуация произошла накануне на железнодорожном вокзале села Раевка, что в Альшеевском районе Башкирии. Очевидцы засняли на видео, как к задремавшему на скамейке пенсионеру подходят сотрудники полиции и грубо сталкивают его на пол. С грохотом пожилой мужина падает на бетонный пол и начинает растерянно озираться по сторонам.

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- Еще раз так ляжешь, на улицу мерзнуть пойдешь, - угрожают полицеские ничего не понимающему спросонья пожилому мужчине.

Комментаторов в социальных сетях очень возмутило и поведение доблестных стражей порядка, и равнодушие очевидцев, которые предпочли промолчать и не заступаться за беззащитного пенсионера.
- Возраст стоит уважать. Кем бы ты не был, какие бы погоны ты не носил. Человечность, снисходительность и уважение - это то, что должно быть в любой ситуации на первом месте, - пишет Артур М.
Хотя нашлись и те, кто поддержал полицейских, аргументируя это тем. что на вокзале развелось много пьянчуг и бездомных, которые мешают обычным людям.
- Действия сотрудника - обсуждать не буду. На его совести пусть останется. Но на вокзале реально дышать нечем, приюта нет, никому не нужные люди, даже самим себе. Остаётся одно- лечь и умирать, - сокрушается Дмитрий П.

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