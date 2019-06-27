Стали известны пункты раздачи и продажи продукции молочной кухни в Стерлитамаке
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1 июля начнёт работать молочная кухня, которая расположена в здании Башкирского колледжа торговли и гостеприимства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, молочная фабрика-кухня способна переработать до 5 тонн молока в сутки, и выпускать до 15 наименований натуральной молочной продукции, свыше 1,5 млн. порций в месяц. Целью проекта предусмотрено обеспечение цельномолочными продуктами детей до 3-х лет из малоимущих семей из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, а также детей не льготной категории на платной основе.
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На сегодня намечены пункты раздачи и продажи в 4-х объектах на территории города по следующим адресам:
- ул.Артёма, 13 (в здании Башкирского колледжа торговли и гостеприимства);
- ул.Вокзальная, 15 (магазин «Хлебный» ООО «Торговый дом Стер-х»);
- ул.Социалистическая, 11 (бывший магазин «Фея»);
- ул.Дружбы, 29 а (магазин «Пятёрочка).
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