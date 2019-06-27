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Стали известны пункты раздачи и продажи продукции молочной кухни в Стерлитамаке

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Стерлитамакский район
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Стали известны пункты раздачи и продажи продукции молочной кухни в Стерлитамаке

1 июля начнёт работать молочная кухня, которая расположена в здании Башкирского колледжа торговли и гостеприимства, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, молочная фабрика-кухня способна переработать до 5 тонн молока в сутки, и выпускать до 15 наименований натуральной молочной продукции, свыше 1,5 млн. порций в месяц. Целью проекта предусмотрено обеспечение цельномолочными продуктами детей до 3-х лет из малоимущих семей из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, а также детей не льготной категории на платной основе.

В Стерлитамаке с 1 июля начнет работу молочная кухня

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В Стерлитамаке с 1 июля начнет работу молочная кухня
Для получения молочной продукции для ребёнка бесплатно, необходимы такие же справки, как и для получения сухих смесей. Это справка из Центра социальной поддержки населения по г.Стерлитамаку, что семья является малоимущей и справка от педиатра.

На сегодня намечены пункты раздачи и продажи в 4-х объектах на территории города по следующим адресам:

- ул.Артёма, 13 (в здании Башкирского колледжа торговли и гостеприимства);

- ул.Вокзальная, 15 (магазин «Хлебный» ООО «Торговый дом Стер-х»);

- ул.Социалистическая, 11 (бывший магазин «Фея»);

- ул.Дружбы, 29 а (магазин «Пятёрочка).

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