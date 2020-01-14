Стали известны населенные пункты Башкирии с низким качеством воды
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Роспотребнадзор Башкирии проверил качество воды на соответствие гигиеническим нормативам в городах и районах республики. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.
Исследование было проведено в декабре 2019 года. Пробы брали в 33 городах, селах и деревнях республики.
- в Мишкинском районе, село Мишкино, - по жесткости общей (выше ПДК до двух раз)
- в Уфимском районе, село Нижегородка – по жесткости общей (выше ПДК до двух раз)
- город Давлеканово, – по жесткости общей (выше ПДК от двух до пяти раз); общей минерализации (выше ПДК до двух раз); сульфатам (выше ПДК до двух раз)
- в Чишминском районе, п. Чишмы: по жесткости общей (выше ПДК до двух раз); общей минерализации (выше ПДК до двух раз)
- в Шаранском районе, с. Шаран,– в по жесткости общей (выше ПДК от двух до пяти раз); общей минерализации (выше ПДК до двух раз).
Источник:
ufa.aif.ru
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