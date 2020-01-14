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Стали известны населенные пункты Башкирии с низким качеством воды

Добавлено: 14.01.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
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Стали известны населенные пункты Башкирии с низким качеством воды

Роспотребнадзор  Башкирии проверил качество воды на соответствие гигиеническим нормативам в городах и районах республики. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Исследование было проведено в декабре 2019 года. Пробы брали в 33 городах, селах и деревнях республики.

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Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям выявлено в пяти населенных пунктах. 
  • в Мишкинском районе, село Мишкино,  - по жесткости общей (выше ПДК до двух раз)
  • в Уфимском районе, село Нижегородка – по жесткости общей (выше ПДК до двух раз)
  • город Давлеканово, – по жесткости общей (выше ПДК от двух до пяти раз); общей минерализации (выше ПДК до двух раз); сульфатам (выше ПДК до двух раз)
  • в Чишминском районе, п. Чишмы: по жесткости общей (выше ПДК до двух раз); общей минерализации (выше ПДК до двух раз)
  • в Шаранском районе, с. Шаран,– в по жесткости общей (выше ПДК от двух до пяти раз); общей минерализации (выше ПДК до двух раз).

Источник: ufa.aif.ru
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