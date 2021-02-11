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Стали известны основные жалобы родителей, касающиеся школьного питания в Башкирии

Стали известны основные жалобы родителей, касающиеся школьного питания в Башкирии

| 11 фев 2021 | 15:11

Сегодня, 11 февраля, состоялось заседание Общественной палаты Республики Башкортостан, где обсудили результаты опроса о качестве школьного питания в регионе.

Первой выступила заместитель председателя ОП РБ Лида Исаргакова. Она перечислила основные жалобы и пожелания родителей. Значительная часть обращений связана либо с очень холодной, либо чрезмерно горячей пищей. Если первое есть просто не хочется, то на второе школьникам не хватало обеденного времени. Еще одной частой жалобой стало наличие в обедах волос или иных инородных тел. Что касается пожеланий, то взрослые попросили добавить в рацион детей больше свежего мяса и фруктов, разнообразить меню блюдами национальной – башкирской и татарской – кухни, а также сделать порции больше.


— Какие-то из этих требований удовлетворить вполне можно. Итоги первого этапа опроса были направлены нами в министерство торговли и услуг и министерство образования и науки. Кроме того, итоги первого и второго этапов опросов направлены в Общественную палату России, — заключила Лида Исаргакова.

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Источник: proural.info

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