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Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Уфе в 2021 году

Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Уфе в 2021 году

20:53, 01 дек 2021

До главного зимнего праздника осталось меньше месяца и уфимские родители предусмотрительно стали готовить сюрпризы своим детям — за последний месяц спрос на Деда Мороза и Снегурочку подскочил почти двукратно. Такие данные приводят эксперты Авито.

Если в прошлом году контакты стремились ограничить и заказывали онлайн поздравления, то в нынешнем году в тренде живые поздравления. Но безопасность важна, поэтому большинство аниматоров прямо в объявлении указывают наличие QR кода и вакцинацию. Но на стоимость услуг это никак не влияет.

По словам экспертов, с приближением Нового года новогоднее поздравление стоит дороже. Средняя стоимость работы аниматоров в Уфе составляет около 1500 рублей. Во второй половине декабря она вырастает примерно до 5 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь и до 10 тысяч рублей.


Сама программа длится от 10 минут до часа, в зависимости от выбранного поздравления. Дед Мороз может прочитать стихи, спеть песню, поиграть с ребёнком, показать фокусы и рассказать сказку.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа
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