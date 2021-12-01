Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Уфе в 2021 году

20:53, 01 дек 2021

До главного зимнего праздника осталось меньше месяца и уфимские родители предусмотрительно стали готовить сюрпризы своим детям — за последний месяц спрос на Деда Мороза и Снегурочку подскочил почти двукратно. Такие данные приводят эксперты Авито.







Если в прошлом году контакты стремились ограничить и заказывали онлайн поздравления, то в нынешнем году в тренде живые поздравления. Но безопасность важна, поэтому большинство аниматоров прямо в объявлении указывают наличие QR кода и вакцинацию. Но на стоимость услуг это никак не влияет.



По словам экспертов, с приближением Нового года новогоднее поздравление стоит дороже. Средняя стоимость работы аниматоров в Уфе составляет около 1500 рублей. Во второй половине декабря она вырастает примерно до 5 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь и до 10 тысяч рублей.





Сама программа длится от 10 минут до часа, в зависимости от выбранного поздравления. Дед Мороз может прочитать стихи, спеть песню, поиграть с ребёнком, показать фокусы и рассказать сказку.





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