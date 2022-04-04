В столице Башкирии повысится стоимость проезда в маршрутках «Башавтотранса»

21:05, 04 апр 2022

В Уфе подорожает проезд на автобусах «Башавтотранса» и ряда частных перевозчиков. Об этом сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе мэрии.







Теперь проезд на автобусах «Башавтотранса» за наличный расчет и по банковской карте составит 33 рубля вместо 29, а по транспортной карте «Алга» — 28 рублей вместо 24. Экспресс-маршруты будут стоить 40 рублей. Цены повысятся с 15 апреля.



Также стоимость проезда увеличили перевозчики «Альянс СКД», «ПАН АВТО», «Арбат +», ИП Батыров Ф. Ф., ИП Миназов К. З. Их автобусы будут возить пассажиров за 35 рублей (сейчас билет стоит 30 рублей). Так, подорожание произойдет на следующих маршрутах:





с 20 апреля № 214, 218 и 257к;

с 22 апреля № 244;

с 25 апреля № 211, 228, 249, 266, 248, 210, 221, 225, 252, 291 (проезд до садов на данном маршруте составит 50 рублей).



— Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей, — объяснили в администрации города.





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