В России в 40 процентах роллов «Филадельфия» обнаружили кишечную палочку - Роскачество

13:32, 29 мар 2023

В России кишечная палочка была обнаружена в 40 процентах роллов "Филадельфия". Поясняется, что в данном случае не было разницы, где данный продукт был заказан: в дорогом ресторане или в службе доставки. В ходе проверки Роскачеством было обнаружено множество несоответствий в плане показателей безвредности всей продукции, что говорит о едином несоблюдении на рынке. Информацию об этоv передал Максим Протасов, руководитель ведомства.







Протасов подчеркнул, что в ста процентах случаев, другими словами, совершенно в каждых роллах "Филадельфия", включенных в закупку, и из ресторанов (в числе которых и премиального сегмента), а также торговых сетей и так называемых магазинах на вынос, было обнаружено превышение числа вредных микроорганизмов. Представленное может указывать на неправильное хранение и нарушение санитарных и гигиенических норм во время производства.





Руководитель ведомства рассказал, что Роскачество намерено выступить с предложением по регулированию микробиологических параметров в роллах. Клиентам, которые заказывают данную нетрадиционную продукцию, не стоит беспокоиться за свое здоровье.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный