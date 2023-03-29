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В России в 40 процентах роллов «Филадельфия» обнаружили кишечную палочку - Роскачество

В России в 40 процентах роллов «Филадельфия» обнаружили кишечную палочку - Роскачество

13:32, 29 мар 2023

В России кишечная палочка была обнаружена в 40 процентах роллов "Филадельфия". Поясняется, что в данном случае не было разницы, где данный продукт был заказан: в дорогом ресторане или в службе доставки. В ходе проверки Роскачеством было обнаружено множество несоответствий в плане показателей безвредности всей продукции, что говорит о едином несоблюдении на рынке. Информацию об этоv передал Максим Протасов, руководитель ведомства.



Протасов подчеркнул, что в ста процентах случаев, другими словами, совершенно в каждых роллах "Филадельфия", включенных в закупку, и из ресторанов (в числе которых и премиального сегмента), а также торговых сетей и так называемых магазинах на вынос, было обнаружено превышение числа вредных микроорганизмов. Представленное может указывать на неправильное хранение и нарушение санитарных и гигиенических норм во время производства.


Руководитель ведомства рассказал, что Роскачество намерено выступить с предложением по регулированию микробиологических параметров в роллах. Клиентам, которые заказывают данную нетрадиционную продукцию, не стоит беспокоиться за свое здоровье.

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Автор: Семен Подгорный
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