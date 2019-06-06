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В Стерлитамаке здание сгоревшей филармонии реконструируют под православный храм

Добавлено: 06.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке здание сгоревшей филармонии реконструируют под православный храм

В Стерлитамаке планируется строительство нового храма. Под нужды религиозного учреждения будет реконструировано здание городской филармонии. Почти два года в нем произошел пожар, после чего сооружение простаивало, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке на проспекте Ленина появится новый храм. По некоторым данным, его построят в начале проспекта Ленина. Под нужды храма будет реконструировано здание городской филармонии. Раньше здание активно функционировало: в нем проводили концерты, различные тематические фестивали. Примерно два года назад в здании произошел сильный пожар, оно выгорело почти полностью. После пожара новый хозяин бывшей филармонии так и не определился, никто не взялся за восстановительные работы.

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Между тем, филармония за несколько лет стала приютом для бомжей. Место стало мрачным и нелюдимым. Мародеры вынесли отсюда почти все, что представляло какую-либо ценность. Известно, что уже 9 июня перед зданием будет проведен молебен, который положит начало реконструкции. Новую церковь назовут в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

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