В Стерлитамаке здание сгоревшей филармонии реконструируют под православный храм
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В Стерлитамаке планируется строительство нового храма. Под нужды религиозного учреждения будет реконструировано здание городской филармонии. Почти два года в нем произошел пожар, после чего сооружение простаивало, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Стерлитамаке на проспекте Ленина появится новый храм. По некоторым данным, его построят в начале проспекта Ленина. Под нужды храма будет реконструировано здание городской филармонии. Раньше здание активно функционировало: в нем проводили концерты, различные тематические фестивали. Примерно два года назад в здании произошел сильный пожар, оно выгорело почти полностью. После пожара новый хозяин бывшей филармонии так и не определился, никто не взялся за восстановительные работы.
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