В Уфе установят скульптуру «Газовикам Башкортостана»
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В воскресенье, 23 июня, в Уфе в рамках празднования 100-летия Башкирии состоится торжественное открытие арт-объекта «Газовикам Башкортостана». Он расположен на территории парка по улице Рихарда Зорге, 59. Об этом сообщает городская администрация.
Скульптурная композиция пополнит перечень достопримечательностей города, посвященных созидательному труду представителей разных профессий. Автор арт-объекта - уфимский скульптор Халит Галиуллин. Данная композиция призвана символизировать трудовой вклад работников газовой отрасли в социально-экономическое развитие республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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