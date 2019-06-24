В Уфе открыли арт-объект «Газовикам Башкортостана»

В Уфе, 23 июня, на территории парка по улице Рихарде Зорге, рядом с центральным офисом ООО «Газпром трансгаз Уфа» в рамках празднования 100-летия образования Башкирии состоялась церемония открытия арт-объекта «Газовикам Башкортостана», сообщает сайт Newsbash.ru.





В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова, первый заместитель главы Администрации ГО г. Уфа Салават Хусаинов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, общественные деятели, ветераны газовой промышленности, учащиеся и студенты.

– Газовики – это особая категория людей. Сегодня мы открыли памятник электрогазосварщику. Люди этой профессии приносят комфорт в наши города. Уверен, что он станет еще одной достопримечательностью и символом заслуг газовиков перед городом и республикой, – добавил Салават Хусаинов.

Отметим, что скульптурная композиция была предложена самими работниками и ветеранами предприятия. Творческую идею реализовал известный уфимский скульптор Халит Галиуллин.Арт-объект символизирует трудовой вклад газовиков в социально-экономическое развитие Башкортостана. Высота композиции – более 4-х метров. Ее расположение в парковой зоне неслучайно, именно здесь была построена одна из первых газораспределительных станции региона.