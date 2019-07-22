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В Башкирии стартовал конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан»-2019

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии стартовал конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан»-2019

Его организатором выступает Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.

Конкурс проводится в целях развития местного самоуправления в населенных пунктах республики, активизации участия населения в решении вопросов местного значения на своих территориях, улучшения условий и повышения престижа проживания в сельской местности, привития любви к своей родине, селу, популяризации сельского образа жизни, развития и поддержки созидательной гражданской активности и инициативы.

Подведены итоги первого этапа конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»

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Подведены итоги первого этапа конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Для участия в конкурсе приглашаются села (деревни) Башкортостана с количеством населения до 5000 человек. Одним из условий участия является принятия жителями села на собрании решения об участии в конкурсе, а также рекомендация руководства муниципального района.
В этом году конкурс пройдет в три этапа. Первый этап включает прием заявок, который начнется 1 августа и продлится до 15 августа текущего года, а также их оценку в соответствии с утвержденным положением.

К заявке также прилагаются:
— описание истории (легенды) села;
— полностью заполненная таблица критериев, определенная Положением о конкурсе;
— краткое описание проделанной работы по благоустройству;
— формы участия жителей в благоустройстве и содержании территорий;
— видовые фотографические изображения сельского населенного пункта и его достопримечательностей (на CD-диск, формат изображения JPEG или TIFF, цветовая модель RGB разрешением не менее 300 dpi, размером по меньшей стороне не менее 2000 пикселей), видеоматериалы.

Второй этап, запланированный на период с 1 по 20 сентября 2019 года, ознаменуется видеопрезентацией финалистов на телеканале Башкирское спутниковое телевидение (БСТ) с последующим проведением зрительского голосования.

По окончании зрительского голосования конкурсная комиссия определит пять сельских населенных пунктов по итогам первого и второго этапов конкурса.

Победители, получившие наибольшую итоговую оценку, определятся на третьем этапе конкурса.

Конкурсной комиссией будет оцениваться не только внешний облик села, но и его история, уровень участия жителей в жизни села, присутствие на просторах интернета путем ведения группы или сообщества села, а также наличие и сохранение жителями культурных традиций и обычаев села. Все критерии для оценки утверждены Положением о проведении конкурса.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежной премией. В селе-победителе конкурса, занявшем I место, устанавливается специальная Стелла «Самое красивое село Республики Башкортостан 2019».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в исполнительный аппарат Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46, каб. 221.

По всем возникающим вопросам обращаться к кураторам конкурса по телефонам: (347) 280-85-09, (347) 280-81-82.
Положение о порядке проведения конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан» размещено на сайте Ассоциации.

Напомним, в минувшем году самым красивым селом Башкирии назвали Халилово Абзелиловского района. Второе место заняло село Бахтыбаево Бирского района, третье досталось селу Старый Курдым Татышлинского района. Все победители получили дипломы и денежные премии.

Всего на конкурс тогда поступило 47 заявок — по одному сельскому населенному пункту от муниципального района.

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