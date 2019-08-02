Уфимский дуэт «Санки» стал лучшим на фестивале авторской песни «Гринладия»

С 18 по 21 июля в Кировской области в районе с. Башарово на берегу реки Быстрица прошел XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». В конкурсной программе фестиваля приняло участие 1810 авторов-исполнителей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Творческие мастерские дали возможность каждому участнику «Гринландии» проявить свой талант.

«Во время конкурсных прослушиваний была высокая конкуренция, однако это мотивировало приложить максимум усилий», — признались музыканты.

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