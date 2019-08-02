Уфимский дуэт «Санки» стал лучшим на фестивале авторской песни «Гринладия»
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С 18 по 21 июля в Кировской области в районе с. Башарово на берегу реки Быстрица прошел XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». В конкурсной программе фестиваля приняло участие 1810 авторов-исполнителей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Творческие мастерские дали возможность каждому участнику «Гринландии» проявить свой талант.Как сообщает Мэрия Уфы, по итогам Гран-при жюри присудило дуэту «Санки» из города Уфы. Группа «Санки» существует 5 лет. Ребята сами пишут слова и музыку, при этом виртуозно владеют различными музыкальными инструментами: клавиши, гитара, барабаны, бас-гитара.
«Во время конкурсных прослушиваний была высокая конкуренция, однако это мотивировало приложить максимум усилий», — признались музыканты.Ребята поздравили всех музыкантов – лауреатов фестиваля «Гринландия» и пожелали дальнейших творческих успехов своим коллегам.
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