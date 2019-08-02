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Уфимский дуэт «Санки» стал лучшим на фестивале авторской песни «Гринладия»

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Уфимский дуэт «Санки» стал лучшим на фестивале авторской песни «Гринладия»

С 18 по 21 июля в Кировской области в районе с. Башарово на берегу реки Быстрица прошел XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». В конкурсной программе фестиваля приняло участие 1810 авторов-исполнителей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Творческие мастерские дали возможность каждому участнику «Гринландии» проявить свой талант.

Как сообщает Мэрия Уфы, по итогам Гран-при жюри присудило дуэту «Санки» из города Уфы. Группа «Санки» существует 5 лет. Ребята сами пишут слова и музыку, при этом виртуозно владеют различными музыкальными инструментами: клавиши, гитара, барабаны, бас-гитара.
«Во время конкурсных прослушиваний была высокая конкуренция, однако это мотивировало приложить максимум усилий», — признались музыканты. 
Ребята поздравили всех музыкантов – лауреатов фестиваля «Гринландия» и пожелали дальнейших творческих успехов своим коллегам.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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