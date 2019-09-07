В Стерлитамаке пройдёт традиционный Фестиваль хлеба

Фестиваль хлеба проводится в Стерлитамаке не первый год и успел стать традиционным. Это завершающее мероприятие республиканского проекта «Хлебная дорога добра», сообщает сайт Newsbash.ru.





На площади перед кинокомплексом «Салават» будут организованы тематические фотозоны, мастер-классы, игры, выставки хлебной продукции. Каждый желающий сможет поучаствовать во всех этапах создания хлеба – от обмолачивания зерна до выпекания и дегустации готового изделия. По словам организаторов, основная цель мероприятия – показать ценность хлеба.

Гости праздника смогут попробовать хлеба разных народов из пшеницы, ржи, риса, кукурузы и других культур, натуральные напитки, хлебобулочные изделия «с пылу с жару». В заключение праздника 100 пирогов станут лакомым угощением для всех присутствующих.Также здесь будет награждение детей-участников конкурса рисунков «Хлеб моей мамы». Для горожан выступят ведущие творческие коллективы города, прославляющие и популяризирующие культуру народов республики, историю, труд, традиционные семейные ценности.