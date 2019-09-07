В Стерлитамаке пройдёт традиционный Фестиваль хлеба
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Фестиваль хлеба проводится в Стерлитамаке не первый год и успел стать традиционным. Это завершающее мероприятие республиканского проекта «Хлебная дорога добра», сообщает сайт Newsbash.ru.
На площади перед кинокомплексом «Салават» будут организованы тематические фотозоны, мастер-классы, игры, выставки хлебной продукции. Каждый желающий сможет поучаствовать во всех этапах создания хлеба – от обмолачивания зерна до выпекания и дегустации готового изделия. По словам организаторов, основная цель мероприятия – показать ценность хлеба.
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Также здесь будет награждение детей-участников конкурса рисунков «Хлеб моей мамы». Для горожан выступят ведущие творческие коллективы города, прославляющие и популяризирующие культуру народов республики, историю, труд, традиционные семейные ценности.
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