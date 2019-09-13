Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске

Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Загрузка...
Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске

Режиссер фильма «Сестренка» Александр Галибин получил специальный приз имени актера Анатолия Папанова на XII Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Награда вручена «за виртуозную работу с юными актерами и трепетное отношение к литературной основе фильма», сообщили в Фонде имени Мустая Карима, сообщает сайт Newsbash.ru.


Кинофестиваль «Золотой Феникс» проходил в Смоленске с 7 по 11 сентября. В его рамках было представлено более 20 игровых полнометражных и короткометражных фильмов. В конкурсной программе участвовало 19 кинолент.

Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима

Читайте также:

Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима
«Золотой Феникс» — единственный кинофорум в мире, в конкурсной программе которого участвуют работы режиссеров, реализовавшихся в других профессиях индустрии кино (актеров, сценаристов, операторов, композиторов). Кинофестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Гильдии кинорежиссеров России, Администраций Смоленской области и города Смоленска.

Военная драма «Сестренка» основана на повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Фильм снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. На большие экраны картина выйдет 19 сентября. Премьера приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана. Прокатом киноленты займется компания Walt Disney.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Прокатом военной драмы «Сестрёнка» по повести Мустая Карима займется компания Disney
Культура
Прокатом военной драмы «Сестрёнка» по повести Мустая Карима займется компания Disney
Аэропорт "Уфа" начал выдачу посадочных билетов с изображением Мустая Карима
Общество
Аэропорт "Уфа" начал выдачу посадочных билетов с изображением Мустая Карима
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
Общество
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
В Башкирии приступили к съемкам фильма «Саптар» рассказывающем об обороне Москвы
Культура
В Башкирии приступили к съемкам фильма «Саптар» рассказывающем об обороне Москвы
Жители Башкирии предложили способ защиты шиханов от разработки
Общество
Жители Башкирии предложили способ защиты шиханов от разработки
Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима
Культура
Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима
В Башкирии под открытым небом пройдет V Всемирный фестиваль уличного кино
Культура
В Башкирии под открытым небом пройдет V Всемирный фестиваль уличного кино
Журналистов приглашают к участию в Международном журналистском конкурсе «Золотой курай» к 100-летию Башкортостана
Общество
Журналистов приглашают к участию в Международном журналистском конкурсе «Золотой курай» к 100-летию Башкортостана
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: