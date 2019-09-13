Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске
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Режиссер фильма «Сестренка» Александр Галибин получил специальный приз имени актера Анатолия Папанова на XII Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Награда вручена «за виртуозную работу с юными актерами и трепетное отношение к литературной основе фильма», сообщили в Фонде имени Мустая Карима, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кинофестиваль «Золотой Феникс» проходил в Смоленске с 7 по 11 сентября. В его рамках было представлено более 20 игровых полнометражных и короткометражных фильмов. В конкурсной программе участвовало 19 кинолент.
Военная драма «Сестренка» основана на повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Фильм снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. На большие экраны картина выйдет 19 сентября. Премьера приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана. Прокатом киноленты займется компания Walt Disney.
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