Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске

Режиссер фильма «Сестренка» Александр Галибин получил специальный приз имени актера Анатолия Папанова на XII Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Награда вручена «за виртуозную работу с юными актерами и трепетное отношение к литературной основе фильма», сообщили в Фонде имени Мустая Карима, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кинофестиваль «Золотой Феникс» проходил в Смоленске с 7 по 11 сентября. В его рамках было представлено более 20 игровых полнометражных и короткометражных фильмов. В конкурсной программе участвовало 19 кинолент.

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«Золотой Феникс» — единственный кинофорум в мире, в конкурсной программе которого участвуют работы режиссеров, реализовавшихся в других профессиях индустрии кино (актеров, сценаристов, операторов, композиторов). Кинофестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Гильдии кинорежиссеров России, Администраций Смоленской области и города Смоленска.Военная драма «Сестренка» основана на повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Фильм снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. На большие экраны картина выйдет 19 сентября. Премьера приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана. Прокатом киноленты займется компания Walt Disney.