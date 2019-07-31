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Прокатом военной драмы «Сестрёнка» по повести Мустая Карима займется компания Disney

Добавлено: 31.07.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Культура
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Прокатом военной драмы «Сестрёнка» по повести Мустая Карима займется компания Disney

Компания Walt Disney объявила, что займется прокатом российской военной драмы «Сестрёнка», и обозначила дату релиза. Об этом сообщили в Фонде имени Мустая Карима, сообщает сайт Newsbash.ru.

Премьера фильма режиссера Александра Галибина состоится 19 сентября 2019 года. На большие экраны картина выйдет накануне 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, чья повесть «Радость нашего дома» легла в основу сценария ленты.

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Главные роли в фильме «Сестрёнка» сыграли 7-летний Арслан Крымчурин и 9-летняя Марта Тимофеева. И если он в кино новичок, то юная актриса уже настоящая звезда. На ее счету роли в таких громких проектах, как «Время первых», «Легенда о Коловрате», «Кровавая барыня», «Он — дракон», «Оптимисты», «Гоголь» и многих других. На счету Марты Тимофеевой уже более 40 работ в кино и сериалах. В этом году на большие экраны, помимо «Сестрёнки», выйдет еще пять фильмов с участием юной актрисы. Причем все — очень ожидаемые: «Эбигейл», «Вратарь Галактики», «Яга. Кошмар темного леса», «Союз спасения» и «Последствия».

Военная драма «Сестрёнка» снята при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В работе над проектом принимал участие Фонд имени Мустая Карима.
«Нам важно было достичь максимальной достоверности в мелочах. Мы искали детали того времени: одежду, предметы обихода, украшения, утварь — собирали все это по людям, также нам очень помогли башкирские музеи. Надеюсь, что фильм погрузит зрителя в атмосферу того времени», — заявил художник-постановщик Вячеслав Виданов.
Съемки проходили в селе Новохасаново в 180 км от Уфы. Специально для проекта декораторы отстроили точные копии домов 40-х годов. «Сестрёнка» снята на башкирском, украинском и русском языке. Помимо Арслана Крымчурина и Марты Тимофеевой, в фильме задействованы Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов, Виталий Салий. Оператором выступил легендарный Михаил Агранович, снявший такие культовые картины, как «Ищите женщину», «Крейцерова соната», «Покаяние», «Плащ Казановы».


Специальные показы фильма «Сестрёнка» состоялись в Санкт-Петербурге на фестивале «Виват кино России!», в Плёсе на фестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало», в Магадане на фестивале «Территория», в Светлогорске на фестивале «Балтийские дебюты», в Ялте на фестивале «Алые паруса Артека», в Туапсе на Всероссийском фестивале визуальных искусств.

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