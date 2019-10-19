В Башкирии состоялся премьерный показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

Премьерный показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима прошел в Уфе. Фильм показали в кинотеатре "Родина". Премьеру посетили родные М. Карима, писатели, журналисты, кинематографисты, представители правительства, гости мероприятий.





Режиссер картины - Айнур Аскаров, снявший такие фильмы, как "Енмеш", "Пилорама", "Горький мед", "Буран", "Пусть ветер унесет мои слова", "Из Уфы с любовью".





Кинорежиссер рассказал, что команда очень стремилась закончить фильм к 100-летию М.Карима и у них это получилось. Кино будет увлекательно как взрослым, так и детям. - Мы хотели создать кино для любого возраста. Эта история меня заинтересовала тем, что я подобен герою фильма, который намерен спасать горы и оживлять озера.Главные персонажи фильма - четверо ребят из Уфы, Сибая и Баймака. Габдулла (И.Биккулов), Вазир (А.Галиев), Айдар (Р.Кадаев), Якуп (И.Киньябулатов).Ребята поделились, что на кастинг их направили дедушки и бабушки. В период съемок они породнились и накопили небывалый опыт.Министр культуры Башкортостана А.Шафикова рассказала, что многие люди наблюдали над тем, как снимается фильм, и уже в тот период ощущалась атмосфера творения М.Карима. Именно благодаря дарованию писателя, вечным вопросам, которые раскрываются в его произведениях, фильм удался. Приятно, что кинокартину снял молодой режиссер и в фильме снимаются молодые ребята, которые будут создавать духовный мир нашей республики в 21 веке.Магафур Тимербулатов и Айдар Акманов при написании сценария очень бережно отнеслись к первоисточнику. К ключевым сюжетам были добавлены новые увлекательные детали.Альфия Каримова, дочь М.Карима, рассказала, что фильм очень разумный. Это еще один громадный подарок отцу. - Я очень горжусь, что фильм снят на родной земле и эта картина откроет путь нашим молодым ребятам.В фильме играли многие знаменитые башкирские актеры - Т.Хисамова, А.Зиганшин, А.Хусаинов, В.Юсупов, А.Юмагулова, Г.Гайсина и многие другие.После премьеры А.Аскаров познакомил всех с командой фильма. Кинорежиссер сообщил о том, что для всей команды важным является оценка родных М.Карима.Т.Каримов, внук писателя, рассказал, что творчество писателя берет новый старт. Молодое поколение талантливых людей по-новому раскрывают его произведения. - Я убежден, что этот фильм будет долго жить, потому что основа фильма прекрасный литературный материал. Очень важно, что это наш башкирский фильм, родной писатель, родная студия и наш славный режиссер.

Как рассказал А.Аскаров, в скором времени будет подготовлен дубляж картины. Также решаются вопросы проката.



Кинофильм снят на студии "Аскарфильм" при поддержке правительства Республики Башкортостан и Министерства культуры, студии "Башкортостан" им. А. Абдразакова.



Второй режиссер - Р. Юлтаев, оператор-постановщик - В. Ложковой, художник-постановщик - А. Байрамгулова, художник по костюмам - А. Хансен, композитор – К.Абдуллин, художник по реквизиту – А. Андреева.

Фото: stalkfest.com