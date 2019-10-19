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В Башкирии состоялся премьерный показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

Добавлено: 19.10.19
Просмотров: 1
Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии состоялся премьерный показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

Премьерный показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима прошел в Уфе. Фильм показали в кинотеатре "Родина". Премьеру посетили родные М. Карима, писатели, журналисты, кинематографисты, представители правительства, гости мероприятий.


Режиссер картины - Айнур Аскаров, снявший такие фильмы, как  "Енмеш", "Пилорама", "Горький мед", "Буран", "Пусть ветер унесет мои слова", "Из Уфы с любовью".

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Кинорежиссер рассказал, что команда очень стремилась закончить фильм к 100-летию М.Карима и у них это получилось. Кино будет увлекательно как взрослым, так и детям. - Мы хотели  создать кино для любого возраста. Эта история меня заинтересовала тем, что я  подобен герою фильма, который намерен спасать горы и оживлять озера. 

Главные персонажи фильма - четверо ребят из Уфы, Сибая и Баймака. Габдулла (И.Биккулов), Вазир (А.Галиев), Айдар (Р.Кадаев), Якуп (И.Киньябулатов).

Ребята поделились, что на кастинг их направили дедушки и бабушки. В период  съемок они  породнились и  накопили небывалый опыт.

Министр культуры Башкортостана А.Шафикова рассказала, что многие люди наблюдали над тем, как снимается фильм, и уже в тот период ощущалась атмосфера творения М.Карима. Именно благодаря дарованию писателя, вечным вопросам, которые раскрываются в его произведениях, фильм удался. Приятно, что кинокартину снял молодой режиссер и в фильме снимаются молодые ребята, которые будут создавать духовный мир нашей республики в 21 веке.

Магафур Тимербулатов и Айдар Акманов при написании сценария очень бережно отнеслись к первоисточнику. К ключевым сюжетам были добавлены новые увлекательные детали. 

Альфия Каримова, дочь М.Карима, рассказала, что фильм очень разумный. Это еще один громадный подарок отцу. - Я очень горжусь, что фильм снят на родной земле и эта картина  откроет путь нашим молодым ребятам. 

В фильме играли многие знаменитые башкирские актеры - Т.Хисамова, А.Зиганшин, А.Хусаинов, В.Юсупов, А.Юмагулова, Г.Гайсина и многие другие.

После премьеры А.Аскаров познакомил всех с командой фильма. Кинорежиссер сообщил о том, что для всей команды важным является оценка родных М.Карима.

Т.Каримов, внук писателя, рассказал, что творчество писателя берет новый старт. Молодое поколение талантливых людей по-новому раскрывают его произведения. - Я убежден, что этот фильм будет долго жить, потому что основа фильма прекрасный литературный материал. Очень важно, что это наш башкирский фильм, родной писатель, родная студия и наш славный режиссер.  

Как рассказал А.Аскаров, в скором времени будет подготовлен дубляж картины. Также решаются вопросы проката. 

Кинофильм снят на студии "Аскарфильм" при поддержке правительства Республики Башкортостан и Министерства культуры, студии "Башкортостан" им. А. Абдразакова.

Второй режиссер -  Р. Юлтаев, оператор-постановщик - В. Ложковой, художник-постановщик - А. Байрамгулова, художник по костюмам - А. Хансен, композитор – К.Абдуллин, художник по реквизиту – А. Андреева.

Источник: www.bashinform.ru
Фото: stalkfest.com
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