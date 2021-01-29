| 29 янв 2021 | 09:31

Ушел из жизни Народный артист СССР Василий Лановой. На своей странице Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети: «Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой».







Как сообщают «Вести», в начале января 2021 года Василий Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко, заразились коронавирусом. Они были госпитализированы, хотя у супруги болезнь проходила бессимптомно.



Как сообщалось, в четверг врачи отметили ухудшение его состояния, и Василий Лановой был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он наиболее известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим.



С 1957 года он актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.



Среди наград актера – орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие, напоминает ТАСС.





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Фото: из открытых источников