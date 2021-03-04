Геопарк "Торатау" вошел в список на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО

| 04 мар 2021 | 11:22

Заявка геопарка «Торатау» внесена в список 16 кандидатов на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО. Информация об этом опубликована на сайте мировой организации.







Теперь предстоит оценки претендентов. Она будет дана до конца 2021 года. Как пояснили представители «Торату», они ждут приезда экспертов этим летом.

— Как только заявка принята и место «застолблено» в ЮНЕСКО, он становится кандидатом и называется «aspiring» (стремящийся — прим. ред.). Теперь мы ждем оценки нашего номинационного досье, — рассказал гендиректор геопарка «Торатау» Айнур Саманов.

«Торатау» оказался единственным претендентом из России. Среди других кандидатов на включение в сеть геопарков Юнеско: хорватский парк Биоково, японский Хакусан Тедоригава, турецкая Ида Мадра и другие.

Напомним, геопарк «Торатау» расположен в Башкирии, на стыке Уральских гор и Восточно-Европейской платформы. На нём располагаются объекты природной, геологической и археологической ценности.





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