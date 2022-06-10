В Башкирии утвердили новый график проведения сабантуев в 2022 году

21:46, 10 июн 2022

В график проведения в 2022 году народного праздника «Сабантуй» в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан внесены изменения. Указ с новым распорядком, подписанный Главой республики, опубликован на официальном интернет-портале.







Напомним, накануне в Башкирии сразу десять районов из-за непогоды отменили сабантуи. Традиционный праздник плуга перенесли Белорецкий, Благовещенский, Бирский, Бурзянский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Чишминский, Иглинский, Федоровский районы.



В эти дни Башкирию накрыл южный циклон с Каспийского моря и по всей республике отмечались проливные дожди, МЧС предупредило о риске подъема рек.

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