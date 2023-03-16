В Башкирии выплатят по 1 млн рублей работникам культуры, переехавшим в села или малые города

19:48, 16 мар 2023

В Башкортостане 30 специалистам учреждений культуры и преподавателям творческих школ, переехавшим на работу в сельские населенные пункты или малые города, дадут по 1 миллиону рублей.







В Башкортостане 30 специалистам учреждений культуры и преподавателям творческих школ, переехавшим с 2021 года на работу в сельские населенные пункты или города с численностью населения до 50 000 человек, выплатят по 1 миллиону рублей в качестве единовременной компенсации. Указ об этом в четверг, 16 марта, подписал руководитель региона Р. Хабиров.





Глава Башкирии поручил региональному правительству определить источники финансирования расходов на поддержку работников сферы культуры. Помимо этого, кабинету министров республики будет необходимо в течение месяца утвердить условия и порядок выплат, предусмотрев критерии отбора специалистов.

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