Айгуль Ахметшину из Миякинского района Башкирии называют «новой Нетребко»

22-летняя уроженка небольшого села Киргиз-Мияки поет на одной сцене со звездами мировой оперы. Артистка стала первой в мире, кого взяли на стажировку в лондонскую Королевскую оперу "Ковент-Гарден" в двадцать лет. В последнее воскресенье августа обладательница великолепного меццо-сопрано вместе с другим земляком - знаменитым басом Ильдаром Абдразаковым - приняла участие в благотворительном концерте "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", прошедшем на родине прославленного русского баритона в Красноярске.





«До последнего не верила, что попаду в «Ковент-Гарден»

Журналисты часто называют Айгуль Ахметшину "башкирской Золушкой" - и не только потому, что она дебютировала на международной арене в роли любимой сказочной героини в одноименной опере Россини. В истории стремительного восхождения юной башкирской певицы, которую уже сейчас многие сравнивают с Анной Нетребко, действительно, не обошлось без сказочного везения, доброй феи-крестной и прочих чудес. Впрочем, главным сокровищем девушку все же наградила щедрая природа родного края, подарив исключительный, довольно редкий голос - колоратурное меццо-сопрано, отличающееся особым, "бархатным" тембром.



Трудно поверить, но всего два года назад Айгуль и представить себе не могла, что совсем скоро будет петь на лучших сценах мира. Сегодня ей предрекают карьеру звезды мировой оперы. А ее партнерами все чаще становятся самые знаменитые певцы. Такие, например, как ее земляк - солист Мариинского театра, знаменитый бас Ильдар Абдразаков, с которым она выступила на одной сцене в последнее воскресенье августа на благотворительном концерте "Хворостовский и друзья - детям" в родном городе прославленного русского баритона - Красноярске. Концерт проходил в День города на площади Мира перед Красноярской областной филармонией имени Хворостовского, где башкирской Золушке рукоплескала двадцатитысячная толпа горожан. Ведущий концерта Оскар Кучера представил уфимку, как "самую молодую солистку Королевской оперы "Ковент-Гарден".

- Я, действительно, стала первой в мире, кого взяли в "Ковент-Гарден" в двадцать лет, - рассказывает Айгуль, которая смогла получить двухгодичную стажировку в одном из самых знаменитых театром мира. - Дело в том, что эта молодежная программа "Ковент-Гарден" рассчитана на певцов в возрасте от двадцати пяти лет, но для меня сделали исключение! Но за право стажироваться здесь пришлось побороться: в прослушиваниях участвовали аж 365 человек со всего мира, а брали только пятерых. Кстати сказать, среди моих соперников были просто потрясающие голоса, и я до последнего не верила, что повезет именно мне.

- Первое время в Лондоне было невероятно трудно, хотя бы потому, что я почти совсем не говорила по-английски и везде ходила с электронным гугл-переводчиком, - признается Айгуль. - Но в театре ко мне очень хорошо отнеслись с самого начала и даже стали называть "young superstar" - это, конечно, было забавно, но, не скрою, конечно, очень приятно. Кстати, многие очень удивлялись, узнав, что я приехала из России - говорили: "Ты совсем не похожа на русскую!". Приходилось объяснять новым друзьям про Башкирию, рассказывать, что приехала из Уфы - города, где начал танцевать Рудольф Нуреев - в "Ковент-Гарден» до сих пор царит его культ, и за кулисами висит огромный портрет. В первый же день я не удержалась и наделала много снимков на его фоне. Хотя, в отличие от других театров, тем, кто стажируется в "Ковент-Гарден", платят зарплату, и я могла бы снимать отдельное жилье, но предпочитаю жить у моих друзей-земляков, которые меня очень поддерживают.

Впрочем, за плечами молодой певицы к тому моменту уже были победы на нескольких международных конкурсах. А началось ее стремительное восхождение, кстати, с приза "Зрительских симпатий", которого выпускница Уфимского училища искусств была удостоена на I Международном конкурсе имени Шаляпина, прошедшем в Уфе в 2016 году. Спустя всего несколько месяцев юная уфимка заняла первое место на IV открытом международном конкурсе вокалистов New Opera World в Москве, где ее заметил кастинг-директор Королевского театра "Ковент-Гарден" Дэвид Гоуланд и пригласил сразу на второй тур прослушивания.Впрочем, молодая певица уже год назад могла бы стать солисткой одного из лучших российских театров - московской "Геликон-опера", куда ее пригласили летом 2017 года после победы на одном из престижнейших международных оперных конкурсов Belveder имени Ганса Габера, который впервые за 36 лет своего существования прошел в России. Belveder называют не иначе, как "международной биржей талантов", потому что в его жюри традиционно нет ни одного вокалиста - сплошь директора и продюсеры. В качестве главного приза победительнице и предложили ангажемент в московском театре, но Айгуль, как когда-то и Дмитрий Хворостовский, выбрала Лондон.Любопытно, что на этом конкурсе Айгуль как раз исполняла сложнейшую арию из оперы "Золушка", которая явно приносит ей удачу.

Гостеприимными земляками, предоставившими талантливой землячке кров, оказался известный уфимский бизнесмен и меценат Василий Пеганов и его жена Татьяна, которых много лет связывают дружеские отношения с семьей Дмитрия Хворостовского. Благодаря Пегановым Айгуль познакомилась с вдовой Дмитрия Хворостовского - Флоранс, которая, кстати сказать, сама в прошлом оперная певица, но, встретив будущего супруга, предпочла покинуть сцену. Почти двадцать лет Флоша, как называл жену Дмитрий и продолжают называть друзья, даже не помышляла о том, чтобы вернуться на сцену. Но на историческом концерте в Красноярске неожиданно для всех спела дуэтом с Айгуль Ахметшиной, исполнив «Баркаролу» из оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха. Естественно, Флоранс очень волновалась, ведь она так долго не пела на публике, и ей пришлось много репетировать - к концерту готовились в лондонском доме Дмитрия Хворостовского, где юная башкирская певица теперь бывает довольно часто и успела подружиться с детьми певца - Максимом и Ниной.

- В марте этого года в "Ковент-Гарден" прошел концерт памяти Дмитрия Хворостовского, в котором я тоже принимала участие, - рассказывает Айгуль. - Выступать на одной сцене с такими звездами, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Элина Гаранча, Анжела Георгиу - это такая честь для меня!

"... У нее есть все: яркая внешность, актерское мастерство, отличный голос. Это новая Нетребко", - писала Financial Times.

- Знаете, моей любимой сказкой в детстве была именно "Золушка"! Позже я пересмотрела все фильмы на эту тему, но и мечтать не могла, что и сама когда-нибудь стану Золушкой, - призналась Айгуль.

- Я хотела, конечно, играть на пианино, но приобрести инструмент было сложно - у нас в семье никогда не было лишних денег - мама воспитывала меня одна, и мне было сказано: «Будешь играть на баяне». А я его просто ненавидела - он был такой тяжелый! - вспоминает Айгуль. - Зато я всегда с большим удовольствием выступала на сцене местного клуба вместе со своим дедушкой - в нашей семье у всех от природы академические голоса. Мама даже мечтала стать певицей, но дедушка считал, что это не профессия - и она пошла по его стопам, стала работать в полиции. Кстати, вы не поверите, но я тоже собиралась продолжить династию. Незадолго до конкурса имени Шаляпина в Уфе я попала в серьезную аварию и, видимо, из-за сильнейшего стресса потеряла голос - все, что было наработано, пропало, верхние ноты были "зажаты" - я была просто в отчаянии. Думала, что о сцене придется забыть навсегда и даже думала пойти работать в полицию. Но мой педагог, у которого я училась в Уфимском училище искусств, Наиля Габдулхаевна Юсупова сказала: "Как это ты не будешь петь?! Даже думать об этом не смей. Все восстановится". Она буквально заставила меня подать заявку на участие в конкурсе и помогла подготовится. Я ей безмерно благодарна за это. А голос, действительно, восстановился - только стал немного ниже: я начинала петь как сопрано, а теперь у меня меццо-сопрано.





Кстати, английская пресса не скупится на комплименты в адрес и самой юной певицы.На счету восходящий звезды уже несколько впечатляющих ролей на лондонской сцене: в рамках молодежной программы она спела главную партию в опере "Кармен" в проекте легендарного режиссера Питера Брука, а в составе основной труппы партию Мерседес в этой же опере в постановке Барри Коски и партию Сонетки в опере "Леди Макбет Мценского уезда", которую поставили Тонни Паппано и Ричард Джонс.Впрочем, ее дебют на европейской сцене состоялся еще раньше, в августе прошлого года на международном фестивале Opera de Bauge, который проходит во французской провинции Анжу, где никому неизвестной певице предложили главную партию в комической опере Россини "Золушка".До пятнадцати лет певица жила в родных Киргиз-Мияках, где окончила сельскую музыкальную школу по классу баяна.

К слову сказать, уфимский педагог молодой певицы уже успела побывать в Лондоне, куда ее пригласила благодарная ученица.

- После окончания училища я не стала больше никуда поступать - просто не хотела менять педагога - она моя настоящая фея-крестная и вторая мама, - говорит Айгуль. - Я же в пятнадцать лет уехала из дома, и Наиля Габдулхаевна всегда меня очень поддерживала, приглашала в гости - мы стали друзьями. Но порой, конечно, приходилось и подрабатывать: я и официанткой успела поработать, и промоутером, и даже живой витриной - на светских мероприятиях ходила среди гостей в кринолине, уставленном бокалами. Но я не стесняюсь об этом говорить. Анна Нетребко ведь тоже когда-то работала в Мариинском театре уборщицей.

- Я придумала облегченный вариант своего имени – Aigyl - с ударением на первый слог, - говорит Айгуль. - Но своих корней никогда не забываю. Иногда напеваю наши народные песни и даже научила своих лондонских друзей здороваться по-башкирски! Конечно, очень скучаю по родным, иногда так хочется простой, домашней еды, к которой привыкла с детства. В Лондоне я частенько забываю пообедать - перекусываю в основном йогуртами да салатами, а порой очень хочется маминого тукмача, пирожков.

- Сейчас у меня много планов и мой график уже расписан на несколько лет вперед, - говорит Айгуль. - Но я очень хочу выступить на сцене Башкирского театра оперы и балета в полноценном спектакле, ведь эта сцена - первая в моей жизни: до этого были только концертные залы. Я верю, что моя мечта рано или поздно обязательно осуществится и даже записала ее в свой дневник желаний, который я веду с четырнадцати лет. А знаете, кто там числится под номером один? Итальянский дирижер Риккардо Мути! Я просто мечтаю с ним поработать, - не скрывает амбициозных планов молодая певица, и у нее, без сомнения, на это есть все основания.

Сегодня восходящая звездочка с труднопроизносимым для европейцев башкирским именем уверенно идет по стопам именитой оперной дивы.Но, несмотря на все трудности, молодая певица уверенно идет к своей цели - и, похоже, совсем скоро ее имя будет не менее часто встречаться на афишах крупнейших европейских театров, как и другой представительницы молодого поколения российских оперных артистов - казанской певицы Аиды Гарифуллиной, дебютировавшей этим летом на знаменитом Зальцбургском фестивале. А ее башкирская коллега Айгуль Ахметшина впервые приняла участие в другом, не менее известном европейском фестивале Carinthischer Sommer - "Каринтское лето", проходящем в живописнейших местах Каринтии и снискавшем мировую популярность и значимость в музыкальном мире.