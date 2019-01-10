В Мишкинском районе празднуют обрядовый праздник Шорык Йол

«Неделя, как раз вот перемена. Сейчас вот, например, в этом году последняя четверть идет, и до пятницы наступит новолуние. В этот период как раз и будет у нас Шорыкйол».

«Попотчевав гостей, хозяева тоже переодеваются в ряженых. Причем таких групп может быть несколько. Случайно встретившись в деревне, они угостят друг друга, поздравят и одной гурьбой отправятся к следующим соседям».

«Васли Кубза приходят, и мы делаем вот такие скерды, снегозадержание делаем. Чтоб на будущий год урожай картошки уродился, в огороде чтобы влага была».

«Поймала, поймала! Молодого поймала! Молодой жених будет! А вам нету да, не попалось?».